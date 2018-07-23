الاثنين، ٢٣ يوليو، ٢٠١٨
الأحد، ٢٢ يوليو، ٢٠١٨
الخميس، ١٩ يوليو، ٢٠١٨
يقول رفيق الله داودزاي إن حقوله بلغ بها الجفاف حدا تعذر معه نثر البذور بها هذا العام وإنها المرة الأولى التي يضطر فيها لتفويت موسم الزراعة منذ أكثر من 40 عاما. وتقع حقوله التي تبلغ مساحتها 60 فدانا على ضفاف نهر هلمند في أفغانستان غير أن البلاد تفتقر إلى البنية الأساسية لاستغلال المياه في ري المساحات الكبيرة.
الأربعاء، ١٨ يوليو، ٢٠١٨
الثلاثاء، ١٧ يوليو، ٢٠١٨
الاثنين، ١٦ يوليو، ٢٠١٨
السبت، ١٤ يوليو، ٢٠١٨
السبت، ١٤ يوليو، ٢٠١٨
الجمعة، ١٣ يوليو، ٢٠١٨
الخميس، ١٢ يوليو، ٢٠١٨
الأربعاء، ١١ يوليو، ٢٠١٨
الثلاثاء، ١٠ يوليو، ٢٠١٨
الثلاثاء، ١٠ يوليو، ٢٠١٨
الأربعاء، ١٨ يوليو، ٢٠١٨
بالصور.. الدفاع المدني يكرم مواطنا ووافدة .. وهذا مافعلاه
الأربعاء، ١٨ يوليو، ٢٠١٨
"زين" تكسب قضية بنحو نصف مليار دولار.. وهذا نصيب "عمانتل"
الأربعاء، ١٨ يوليو، ٢٠١٨
مواطنون يتداولون أخبارا حول وفاة عُمانيين في الهند.. وسفارتنا تدعو للتحري
السبت، ٢١ يوليو، ٢٠١٨
4 مفاجآت سارة كشفتها الأمم المتحدة حول السلطنة .. تعرفوا عليها
الأربعاء، ١٨ يوليو، ٢٠١٨
أكبر 4 مآس إنسانية سببتها الحرائق بالسلطنة.. إحذروا